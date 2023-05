En attendant le premier EP du duo mis en avant par Josman.

Originaires du sud-est de la France, les deux rappeurs lâchent un nouveau clip à l’esthétique ultra léchée. Un visuel réalisé par Romain Fior qui leur permet d’affirmer encore un peu plus leur esthétique après la sortie de "XXX" et "Royal Oak", leur tout premier titre. Un univers hyper mélodieux, cloudy et addictif qui s’affirme et qui devrait encore passer un step avec la sortie de leur premier EP.