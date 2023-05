Un feat. Lil Durk et A Boogie Wit da Hoodie.

Swizz Beatz veut faire taire la concurrence dans son nouveau clip "Say Less" en featuring avec Lil Durk et A Boogie Wit Da Hoodie. Dans le clip en noir et blanc, le trio libère de violentes punchlines indestructibles pour leurs adversaires accompagné d'un camion monstrueux, de lumières vives et d'artillerie lourde...