SLK monte au charbon dans "Panique Pas"

Une sombre histoire dans le scénario de ce clip !

On n'avait plus trop entendu parler de SLK depuis la sortie de son incroyable featuring avec Kerchak, sur "Vie de Bandit". Mais depuis, le rappeur de Villeneuve-la-Garenne s'est remis à bosser et il est déjà de retour avec de la nouveauté. Mieux, il en a profité pour annoncer la sortie de son prochain album, "La Centrale", en juin prochain. En attendant pour vous faire patienter il vient de dévoiler le clip de "Panique Pas", un morceau plutôt drill mais aux sonorités très festives, et qui fonctionne très bien. Checkez ça !