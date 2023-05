Naps en mode célébration dans le clip de "le fruit de mon époque"

Il fête la sortie de son tout nouvel album !

Les vrais savent que le charbon ne s'arrête jamais à Marseille, et Naps l'a bien compris. Moins d'un an après la sortie de son dernier projet, "La TN", le rappeur est de retour avec un tout nouvel album qui vient de sortir : "En Temps Réel", disponible depuis le 28 avril. Un projet sur lequel on retrouvera pas mal de monde, et notamment Gazo et Ninho, mais aussi Kalif Hardcore, le taulier marseillais. Du coup pour fêter ça, Naps a décidé de dévoiler un clip extrait de l'album. Il s'appelle "Le Fruit de Mon époque", on vous laisse checker juste ci-dessous !