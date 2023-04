Un nouveau morceau extrait de son maxi "ROUGE NÉON".

Alors que son concert à l’Olympia de Paris approche, Green Montana régale ses fans. Plus d’un an après la sortie de son album "NOSTALGIA+", le rappeur belge balance deux nouveaux morceaux réunis dans un maxi intitulé "ROUGE NÉON". Une belle surprise qu’il accompagne du clip de "92i MAYBACH", un doux titre produit par Lou Binks, 6.AM et Yaxa.