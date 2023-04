Enny étincelante dans "Charge It"

Extrait de son dernier projet "We Go Again"





Enny, la petite protégée de Jorja Smith, est l'artiste UK à suivre. Dans son dernier clip "Charge It", elle prouve sa polyvalence, mélangeant flow rappé aux mélodies propres à sa voix suave et visuel percutant et intelligent. Il faudra compter sur elle dans les années à venir.

