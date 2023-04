Mozzy annonce "We Active"

Un feat avec YFN Lucci.

Après la sortie de son EP "Kollect Kall", Mozzy partage un clip avec YFN Lucci pour le titre "We Active". Dans les vidéo, les rappeurs de Sacramento et d'Atlanta discutent de la fraternité et de la déloyauté dans les rues alors qu'ils se trouvent à l'intérieur d'un entrepôt avec leur équipe. A noter que le clip a évidemment été tournée avant l'incarcération des deux artistes. Mozzy purge une peine d'un an pour port d'armes tandis que YFN Lucci est actuellement détenu dans le cadre de l'accusation RICO autour du label YSL de Young Thug.