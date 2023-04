Son premier single en 2023.

Post Malone est de retour avec un nouveau titre et un clip, "Chemical". Il s'agit de son premier titre de l'année 2023. Il y chante sur un fond de guitare pop fusionné avec des éléments modernes plus rapides. Dans le texte, Posty s'ouvre sur son incapacité à abandonner une relation et demande pardon tant le lien est "chemical".