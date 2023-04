Viral sur le réseau, le titre "Painting Pictures" reprend un titre de la chanteur américain.

Tous les mercredis à 11h20, Jayci vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites du R&B. C’est "Rythme & Jayci", ta chronique R&B préférée.

Cette semaine, Jayci vous parle de Superstar Pride, rappeur américain qui cartonne avec son single "Painting Pictures", qui reprend un tube de la chanteuse de R&B Faith Evans : "Soon As I Get Home".