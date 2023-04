A Boogie Wit Da Hoodie condense en un clip "Water" et "Money Conversations"

Deux morceaux de son dernier album "Me vs Myself".





A Boogie Wit da Hoodie a conquis tout le monde avec son dernier projet "Me vs Myself". Le rappeur du Bronx sort un double visuel, cumulant "Water" se passant dans un hall, et "Money Conversation" se déroulant en soirée. Notons l'absence de Kodak Black, normalement en featuring sur "Water".