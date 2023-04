Extrait de "Lithium", premier album de Waxx et C.Cole

Après plusieurs années à produire des covers et inviter des artistes à faire de même sur l'émission "Fanzine", Waxx et C.Cole passent enfin le pas et produisent leur propre album. Le projet, intitulé "Lithium", présente un feat inédit entre Georgio et l'ancienne membre de Thérapie Taxi, Adé. Le son, ode à la liberté, offre une fusion parfaite entre rap et pop.