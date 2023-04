Un extrait de son dernier projet : "Since I Have A Lover".

Plus de quatre ans après "East Atlanta Love Letter", 6lack dévoilait son nouveau projet le 24 mars dernier : "Since I Have A Lover". Une sortie qui s’accompagne d’un clip, sorti quelques jours plus tard, celui de "Preach", huitième piste de l’album. Réalisé par AboveGround, on retrouve un 6lack mis en scène dans une chambre remplie d’eau, déversant son flow à mesure que l’eau monte et que la pluie s’abat sur lui.