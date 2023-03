Une semaine après la sortie du single, le clip est désormais disponible.

L'évolution constante de NeS n'est désormais plus un secret pour personne. La pépite révélée avec "TOPAZ" ne prend rien pour acquis et ne se repose pas. Il enchaine les sorties, la dernière en date "LE SOURIRE D'UNE TOMBE" a désormais son clip vidéo. Réalisé par TKSH, la température, symbolisée par une vision thermique, monte au fur et à mesure, en même temps que le tempo du rappeur s'accélère.