Le morceau est extrait de son dernier EP, "Pheelz Good".

Pheelz commence 2023 en beauté. Un mois après la sortie de "Pheelz Good," son dernier EP qui contient les succès "Finesse" et "Electricity," l'artiste nigérian a dévoilé le clip de "Pheelz Like Summer." Une ballade captivante et hypnotisante que Pheelz a lui-même écrit et composé. Un must pour vos soirées romantique.