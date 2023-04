Le duo préféré de ton duo préféré.

Douze ans après leur collaboration mythique sur "Young, Wild & Free" avec Bruno Mars, Wiz Khalifa et Snoop Dogg remettent le couvert. Les deux rappeurs américains se sont retrouvés sur "Don’t Text Don’t Call", nouveau single de l’interprète de "Black & Yellow". Un titre à la production groovy où le Dogg Father reprend l’air de son titre "Who Am I (What’s My Name) ?", qui donne envie de faire ses valises et s’envoler vers une destination ensoleillée.