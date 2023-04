Un extrait de son dernier album, "More Love, Less Ego".

Plus de quatre mois après la sortie de son dernier album "More Love, Less Ego", Wizkid continue de le défendre. L’artiste nigérian dévoile aujourd’hui le clip de son titre éponyme qui est également l’introduction du projet. Un morceau où Wizkid donne le ton au projet, qui a désormais le droit à son visuel. On retrouve l’interprète de "Joro" en train de peindre une femme ou en train de poser au milieu de belles voitures.