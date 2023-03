Un nouveau single qui présage une nouvelle ère pour les deux belges.

Le duo bruxellois qui a envoûté les ondes avec "Ma Go" en 2019 est de retour. Après "UBER" sorti en décembre dernier et une collaboration avec Waxx et C.Cole sur leur projet "Lithium", Moji x Sboy dévoilent un tout nouveau single : "LA LUNE À DÉCROCHER". Moins mélodieux que leurs précédents singles, les deux artistes ouvrent la porte d’une toute nouvelle aventure avec ce titre.