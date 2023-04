Bramsito nous dévoile son Nouvel Album "Enchanté" et en bonus son nouveau clip en featuring avec RK "CV"

Après avoir passé les quatorze premières années de sa vie au quartier de La Fontaine à Brétigny-sur-Orge, Bramsito décide de se consacrer pleinement à la musique et à l'écriture, jusqu’à poster ses premiers titres sur internet en 2016 alors âgé de 20 ans. Mais c'est en 2018 qu'il est approché par Booba, qui le signe dans son nouveau label 7 Corp.

C’est d’ailleurs avec le rappeur du 92 que Bramsito collaborera fin 2018 sur le titre "Sale Mood", single qui atteindra la première place des charts en France et sera certifié single de diamant courant 2019.

Cette même année sortira son premier album studio "Prémices", dans lequel d’autres morceaux auront du succès comme "Rappelle" ou encore "Millions de mélos" en featuring avec Soprano. Bramsito continuera d'écrire et de sortir des projets dont "Losa" en 2020 et "Substance" l’année d’après.

Après avoir tourné la page et mis un terme à son aventure 92i, il rejoint les bancs de Sony et revient désormais avec "Enchanté" !

Un album fort et conceptuel basé sur les concepts de Late Night Show, un format d'émission télévisée typiquement américain, mêlant humour, musique et interviews. L'album "Enchanté" feat SDM, Landy, Jok'Air, RK sortira donc ce vendredi 31 mars accompagné du clip "CV" en feat avec RK.

Boosté par les succès de "Tous les mêmes" et "Gucci Bae" les 2 premiers extraits déjà disponibles, Bramsito confirme les espoirs placés en lui et se présente désormais au plus grand nombre comme étant un artiste complet et polyvalent.

Découvrez le nouveau clip de "CV" de Bramsito et RK sur Générations :