Cette semaine, Grice est accompagné de ses deux chroniqueurs Yamcha et Max Pain pour décrypter les sujets chauds de l’actualité. Ensembles, ils évoquent l’utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites et l’agression d’un mal voyant par un chauffeur Uber. Ils parlent également football et de la cérémonie "Les Flammes" qui aura lieu le 11 mai prochain.