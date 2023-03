Un visuel dévoilé plus de six ans après la sortie du morceau.

À l’époque, il s’appelait encore Joke. Le 28 juillet 2017, Ateyaba sort "Playa Part. II". Presque six ans plus tard, alors qu’il faisait son grand retour avec "ALC", le rappeur libère enfin le clip de ce morceau. Réalisé par Nathalie Canguilhem, on y voit le rappeur déverser son texte sur le capot d’une voiture. On aperçoit aussi un "ULTRAVIOLET" écrit en lettres géantes, titre du supposé prochain nouvel album d’Ateyaba, très attendu par son public.