Son nouveau single.

On le dit à chaque fois ou presque mais la longévité de Rim'K et son adaptation aux différentes modes est à montrer à tous les jeunes rappeurs. La preuve une fois encore avec son nouveau titre, "Loup blanc" dont le clip a été tourné au Canada. A chaque fois, le tonton du rap français montre qu'il sait se renouveler et toujours avec brio.