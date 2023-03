Et déclare son amour à sa fille.

Avec sa si belle plume, Scylla livre un titre intimiste et touchant avec "Toi". Dans ce morceau, il décrit l'amour inconditionnel et l'admiration d'un père pour sa fille. Le clip est aussi beau puisqu'il reprend les tons chauds et froids que l'on peut voir dans le film "Blade Runner".