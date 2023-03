Amy : avec "Les fleurs du mâle", la chanteuse pointe du doigt les violences conjugales

Un court-métrage du même titre que son morceau extrait de son dernier album "Ne le dites pas à ma mère".

Deux ans après la sortie de son album "Ne le dites pas à ma mère", Amy est de retour. L’artiste du 94 devenue mère entre temps, dévoile un court-métrage du même nom que le titre le plus fort de son projet, "Les fleurs du mâle". Un titre qui traite d’un sujet important pour Amy : les violences conjugales. "Comme vous le savez ce fléau perdure et fait des ravages. En tant qu'artiste et professeure, je souhaite apporter ma pierre à l’édifice", explique la chanteuse. Un court-métrage puissant qu’elle écrit et réalise elle-même, mettant en lumière cette cause qui continue aujourd’hui de toucher les femmes du monde entier.