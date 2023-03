A2H dit "Non" !

Un clip important !

Après le double album "Une rose et une lame" (2022), A2H revient avec “Une Rose et une Lame vol.2” pour continuer d’explorer ses deux facettes : "Une rose" étant le volet plus chanté et "Une lame" étant le volet rap. Pour accompagner la sortie de cet album, A2H envoie le clip de “Non”, un titre très important dans lequel il aborde le sujet des violences conjugales et du consentement. Pour le mettre en image, il a laissé la chorégraphe et danseuse Marion Motin (Stromae, Madonna, Angèle..) s’exprimer dans une danse libre filmée en plan séquence.