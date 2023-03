DJ Hamida et Capuccino rendent hommage à Saber Rebaï sur "Khalini"

Un extrait du dernier album du DJ franco-marocain, "À la bien - Winter édition".

Après la sortie de son dernier projet l’été dernier, DJ Hamida réitère. Il dévoile la "Winter edition" de "À la bien", album réunissant le Maghreb et la France avec des connexions entre des artistes français et du Moyen-Orient. Pour accompagner sa sortie, l’artiste franco-marocain dévoile le clip de "Khalini", en featuring avec l’artiste tunisien Cappuccino. "Laisse-moi", chante les deux compères maghrébins sur le refrain. Une collaboration dansante et estivale qui reprend l’air de "Sidi Mansour", célèbre morceau du Tunisien Saber Rebaï.