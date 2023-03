Après "Ambiance macabre", le rappeur est de retour avec un nouveau single.

"Ambiance macabre toi je t’aime pas". Cette phrase vous dit sûrement quelque chose et c’est normal : il s’agit de l’introduction du premier morceau de Demszer. Avec plus de 11 000 000 écoutes sur Spotify, le titre a eu un véritable succès sur Tik Tok. Près de huit mois plus tard, il est de retour avec un nouveau single, "Kata". Une courte performance de moins de deux minutes sur laquelle Demszer s’illustre sur une production 2-step.