Leonis dévoile le clip de "Zakaria"

Une très jolie vidéo tournée au Maroc.

Le 77 est à l'honneur en ce moment ! Après le carton de Djadja & Dinaz, on vous parle aujourd'hui de Leonis, rappeur bien installé du côté d'Avon et qui s'apprête à sortir son quatrième projet solo. L'EP s'appellera "De l'autre côté" et il sera dispo à partir du 17 Mars. Et en attendant le projet, le rappeur vient de dévoiler le clip du morceau "Zakaria", qui sera dans l'EP. Un morceau qui raconte l'histoire d'un jeune marocain rencontré par Leonis à Mohammedia, la ville de son père, au Maroc. Direction le bled donc, pour le tournage de ce clip ensoleillé, mais à l'histoire très triste. on vous laisse checker ça !