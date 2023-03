Un feat avec Stefflon Don.

Jim Jones et Hitmaka apportent des vibes estivales dans leur nouveau single avec Stefflon Don, "I Am". Le Capo et le Don échangent des vers qui expriment l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre alors qu'ils passent de NYC à Miami. Ce titre est issu du projet commun de Jim Jones et Hitmaka "Back In My Prime" prévu pour le 10 mars.