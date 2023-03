Son premier single de l'année.

Après "EN PÉPÉ 4" et "NOHALAL" sortis fin 2022, Larry est de retour avec son premier single de l’année. Intitulé "TCMV", le rappeur déverse un flow mélodieux sur une production signée Cello, avec ce refrain entraînant qui rentre dans la tête. Plus d’un an après son dernier projet "Petit Prince", ce nouveau morceau introduit peut-être une nouvelle ère pour le rappeur…