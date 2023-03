Lil Baby parle d'amour sur "Forever" avec Fridayy

Un extrait de son dernier projet, "It's Only Me".





Sorti en octobre 2022, Lil Baby continue de défendre son dernier projet intitulé "It’s Only Me". Il dévoile aujourd’hui le clip de son featuring avec Fridayy, "Forever". Sur une instrumentale aussi douce que mystérieuse, l’artiste déverse ses rimes, évoquant sa situation avec sa bien-aimée, le tout imagé par ce visuel tourné sur une île.