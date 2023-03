Un nouveau single qui sample un morceau du défunt rappeur.

Décédé le 9 avril 2021, la musique de DMX continue à vivre. Pour son nouveau single, Lil Wayne a choisi de sampler le défunt rappeur. Intitulé "Kant Nobody", les producteurs Avenue et Swizz Beats ont choisi de lui rendre hommage en reprenant l’instrumentale de "Niggaz Done Started Something", en featuring avec The Low et Mase. Un titre qui s'ouvre sur une interview de DMX et qui s’accompagne d’un morceau en noir et blanc où Lil Wayne déverse ses rimes sur une scène.