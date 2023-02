Drake et 21 Savage se font braquer dans "Spin Bout U"

Trop faibles devant les meufs...

Drake et 21 Savage ont une fois de plus tout cassé dans les charts, avec la sortie de leur album commun, "Her Loss", en novembre 2022. Un projet où les deux rappeurs parlent pas mal de leurs relations avec les meufs, notamment depuis qu'ils ont de l'argent. On retrouve parfaitement cette ambiance avec la sortie du clip de "Spin Bout U", extrait du projet. Dans la vidéo, on voit les deux stars venir porter secours à une jeune femme en train de se noyer à côté de leur bateau. Finalement, ils finissent par se faire braquer par une équipes de meufs deter venues pour prendre le bateau et profiter de la faiblesse des deux artistes. On vous laisse checker ça !