MANNY et STAVO nous donne l'heure en nous dévoilant leur nouveau clip "10h10" !

Découvrez le nouveau clip de "Manny" en featuring avec Stavo "10h10" !

Après sa participation remarquée sur le premier extrait de la compilation "Chroniques De Mars 3" aux côtés de SHURIK'N d'IAM et d'ELAMS sorti récemment, le rappeur marseillais signe un titre drill bien sombre en featuring avec l'homme du 9.3 qu'on ne présente plus !

En effet une connexion Marseille-Paris incarné par deux mastodontes du rap français qui détonne par son efficacité et sa puissance. Très attendu depuis sa signature chez BMG, MANNY lance donc les hostilités avec le clip "10H10" en offrant cette combinaison prestigieuse Carré Rouge/13 Block.

Réalisé par Leo Mazzoni et tourné à Sevran le clip retranscrit parfaitement l'ambiance street du titre et met en exergue l'alchimie entre les 2 artistes. Sur cette prod de Jeoffrey Dandy & Oliver Ryon, les couplets sont tranchants et le refrain terriblement entêtant. Une recette qui fonctionne parfaitement donnant un banger fort, aux allures de hit de rue.

Totalement prêt à en découdre, MANNY pourrait annoncer prochainement son album solo ainsi que de belles surprises à venir. Cette première salve qui sortira le mercredi 1er mars devrait faire patienter les amateurs de rap français, toutes générations confondues.

Découvrez le nouveau clip "10H10" de "MANNY x STAVO" sur Générations :