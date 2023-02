Le 6 dévoile son nouveau clip "Hémorragie" !

Découvrez le nouveau clip de "LE 6" avec "Hémorragie"

Originaire de Noisiel dans le 77, le 6 débute au sein du groupe de rap de sa ville, 186 Street. Après une longue période d’absence, le rappeur décide de revenir en solo sur le devant de la scène, déterminé et prêt à montrer ce qu'il vaut. Et pour cause, ses deux précédents clips intitulés respectivement "Movie" et "Tu sais déjà" ne sont pas passés inaperçus et ont même eu un certain succès.

Surnommé la Météorite, ce futur représentant du 77 offre, aujourd’hui, à son public un nouveau single clippé dans lequel il se charge aisément et avec talent de la prod de Wild MT : de son flow cru et percutant, il dépose sa voix atypique sur une instru mélodieuse mais laissant la part belle à ses lyrics. Il parvient grâce à des punchlines saccadées à faire rejaillir le titre de son nouveau morceau, "Hémorragie" et à nous transporter dans son univers pendant trois minutes de bon rap.

METELLUS GUENZY signe un street clip réussi et scénarisé alternant scènes de jour et scènes de nuit et mettant surtout en images le texte, tristement réaliste et authentique du 6.

Actuellement, signé chez Wati B, le rappeur continue de performer et d’impressionner ses auditeurs à chacune de ses sorties plutôt remarquées. Un excellent retour en force à suivre de très près pour cet artiste du 77 qui a, assurément, sa place dans l'actualité rap en France et dans les talents à découvrir ou redécouvrir pour 2023.

Découvrez dès maintenant le nouveau clip "Hémorragie" de "Le 6" sur Générations :