Lazuli dévoile "Toketa", titre éponyme de son nouveau projet

Un clip fougueux extrait de la mixtape du même nom, dévoilée ce 24 février.

Après deux ans et deux EP, Lazuli est de retour pour faire vibrer les ondes. La jeune artiste franco-chilienne dévoile son premier long-format : une mixtape intitulée "Toketa". Dans ce projet, elle nous ouvre toutes les portes de son univers, oscillant entre rap, reggaeton et dancehall. Et pour fêter la sortie, Lazuli dévoile le clip de son titre éponyme. Réalisé par Milena Pasina, la chanteuse s’illustre dans une ambiance particulière fougueuse. Elle déverse son grain de voix singulier sur cette production entre reggaeton et hip hop, avec ce beat puissant et ses percussions entraînantes.