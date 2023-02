Le D fait "Chauffer Le Moteur" en featuring avec Elow'n et nous dévoile son nouveau clip !

Découvrez le nouveau clip de "Le D" avec "Chauffer Le Moteur" en featuring avec Elow'n

Suite à ses succès avec les titres "Ca va barder" et "À ma table", cumulant respectivement des millions de vues, Le D est de retour sur le devant de la scène pour répéter sa prouesse pour le plus grand plaisir de son public.

À l'heure où le soleil tape déjà dans certaines villes, l'été est déjà bel et bien présent pour Le D.

En featuring avec Elow'n membre du célèbre groupe ivoirien "Kiff No Beat", l'artiste originaire de 93 signé chez Universal révèle son dernier titre clippé "Chauffer le moteur" issu de son nouveau projet "Bienvenue dans mon D".

Fidèle à son flow très festif, Le D dévoile un univers estival aux rythmiques totalement dansantes et ambiancées.

Le D, de son vrai nom Demba, à commencé la musique en 2016 avec le titre «Ça va barder» pour faire la promotion d’une soirée auprès de son large réseau. Suite à un engouement immédiat et massif, il continue la musique et collabore avec plusieurs DJs et sort quelques autres titres. Il se fait notamment connaître grâce au succès du single "À ma table" maintenant certifié single d'or, un titre de DJ Vielo et DJ Anilson sur lequel il est en featuring". Maintenant certifié single d’or, le titre se propage au travers des clubs.

Malgré une petite discographie, l’enthousiame autour de sa musique et l’efficacité de ses titres débloquent une énorme tournée de showcases en France, mais aussi dans les DOM-TOM avec Mayotte et La Réunion, ainsi que dans le monde : Espagne, Portugal, Brésil, Tunisie, Thaïlande, Royaume-Uni, etc. Il a également pu faire la première Partie de MHD lors d’un concert en Guinée.

Découvrez le nouveau clip "Chauffer Le Moteur" de "Le D" dès maintenant sur Générations :