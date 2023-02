Un nouveau single presqu'un an après la sortie de son dernier projet.

Rema revient avec du neuf. Presqu’un an après la sortie de son dernier album "Raves & Roses", l’interprète de "Calm Down" dévoile de nouveaux morceaux. Le 17 février dernier, il sort "Holiday" et "Reason You". Trois mois après la sortie de son dernier clip avec "Dirty", le Nigérian balance celui de "Holiday". Réalisé par DK, on y voit l’artiste déverser ses rimes sur une production mélodieuse et ensoleillée. Un joli retour.