Un extrait de son nouvel album.

Ce n'est pas tout à faire un clip mais ce que l'on appelle un vizualiser, une façon esthétique de mettre des images sur un nouveau son. Et quand c'est Ziak qui est l'artiste qui fait ce genre de format, on adhère immédiatement. D'une part parce qu'il présente un nouvel extrait de son album à venir "Chrome" mais aussi et surtout parce que ses visuels sont toujours d'une toute beauté. Encore une fois, on n'est pas déçu !