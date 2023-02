La Banlieue Ouest Mafia est un "Gang"

Un single porté par Chabodo, Stone Flexance, Nosiiila et L'expert.

Le projet "BOM" pour "Banlieue Ouest Mafia" est une grosse compilation qui va réunir la majorité des artistes des Yvelines. Porté par Chabodo qui a fédéré de nombreux acteurs, les plus anciens comme les plus prometteurs autour de ce projet commun avec des artistes issu du même département, "BOM" pour "Banlieue Ouest Mafia", un album collectif dans lequel on va notamment retrouver La Fouine, Bosh, 47Ter. Aujourd'hui, Chabodo lance le premier single de ce projet, "Gang" avec Stone Flexance, Nosiiila et L'expert.