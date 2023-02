Une collaboration aux sonorités disco.

Trois semaines plus tôt, Latto s’illustrait dans un freestyle intitulé "Smoking on My Ex Pack". Un premier avant-goût de l’année 2023 de la rappeuse américaine qui balance ce vendredi 17 février un tout premier single : "Lottery", en featuring avec la chanteuse canada-congolaise LU KALA. Une instrumentale aux sonorités disco et un clip ultra girly, les deux artistes nous offrent un titre dansant qui rentre dans la tête.