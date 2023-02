Un titre bien doux sorti pour la Saint-Valentin.

Sa voix est toujours aussi attendrissante. Pour son premier single de l’année, Roy Woods a choisi de faire son retour pour la Saint-Valentin. L’artiste canadien dévoile "Don’t Love Me", un titre doux et mélodieux où il demande à sa belle ne pas tomber amoureux de lui. Un nouveau single qui s’accompagne d’un visuel où Roy Woods partage un repas avec sa copine et tente de l’empêcher de fondre pour lui.