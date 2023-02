Un clip, deux morceaux.

Franglish envoie une vidéo mais deux titres. Dans "Squad", le rappeur et son équipe sont habillés de bleu. Dans "Petit coeur", le second morceau à l'ambiance festive et aux sonorités solaires, cette fois, c'est le rouge qui domine. Une façon de montrer qu'il peut clairement enchaîner les styles et y être performant.