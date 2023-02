Un nouveau single plus d'un après son dernier projet.

Plus d’un an après la sortie de son projet "Anti Social", Titai est enfin de retour avec un nouveau single. Intitulé "Aucun défaut", le DJ a invité le chanteur Limo, pour déverser son flow doux et mélodieux sur une instrumentale ultra good vibes. Un morceau entraînant et ensoleillé qui coule comme du miel dans les oreilles. Un beau retour.