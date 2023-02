PKF dévoile son clip Fil d’Ariane pour la sortie de son EP Babylone

Découvrez le nouveau clip "Fil d'Ariane" de PKF !

Après une année 2022 très prometteuse notamment grâce au succès de sa série "Métro" exclusivement filmée en noir et blanc, le rappeur originaire du 94, nous dévoilait au mois de janvier, le premier extrait de son premier EP.

Baptisé "Babylone" et disponible depuis le 17 février sur toutes les plateformes, ce premier projet donne le ton d’un style très affirmé. A l’occasion de la sortie de "Babylone" PKF dévoile le clip : "Fil d’ariane". Un morceau puissant et efficace sur lequel il pose un flow atypique et singulier qui s’accorde parfaitement à l’instru de Mantra. A la réalisation, Eaglesprod signe un clip travaillé et dynamique, sublimant le combo texte-flow et musicalité.

A l’image de ses deux derniers clips, Babylone est définitivement un premier projet fort avec un univers parfaitement construit. Depuis sa signature chez le label indépendant Cillorecord, PKF ne cesse de progresser et d’élargir son audience grâce à son style singulier et son authenticité.

Découvrez le nouveau clip "Fil d'Ariane" de PKF dès maintenant sur Générations :