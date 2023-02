Un nouveau single entre rap et mélodie.

Le L2B Gang est de retour. Les trois rappeurs du 94 dévoilent un nouveau single intitulé "5 étoiles". Entre rap et mélodie, la recette du tube est respectée, avec ce refrain entraînant et cette douce instrumentale signée Max et Seny. Un titre qui s’illustre dans un clip réalisé par Ash Cazal.