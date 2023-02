Une nouvelle collaboration de haut niveau.

En juin 2022, Werenoi dévoilait son tout premier projet : "Telegram". Un EP de 13 titres faisant office de carte de visite pour le rappeur de Montreuil. Après le clip de "All eyes on me", Werenoi sort "3 singes", un nouveau morceau en featuring avec une grosse pointure : Ninho. Sur une instrumentale signée 2K, les deux rappeurs évoquent leur "train d'vie très savoureux", qui s’illustre comme un quotidien de bandit dans le clip cinématographique réalisé par Bien Vu productions.