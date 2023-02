Absolem voit sa vie défilée dans "Bougies" avec Limsa d'Aulnay

Un nouveau single qui fait suite à "M€DL€Y".

Deux semaines après la sortie de son dernier titre, Absolem balance la suite. Dans "M€DL€Y", le rappeur déversait un rap sombre et mélancolique. À la fin du clip, il se laissait tomber d’un toit. Son nouveau single "Bougies" en featuring avec Limsa d’Aulnay nous replonge dans cet exact moment. Encore une fois réalisé par Robin Knudsen, la caméra suit la chute du Belge. Alors que sa vie défile, ses mots défilent aussi. Il balance ses regrets et fait le bilan sur une instrumentale planante signée Dee Eye. Le plan s’arrête avant l’atterrissage. On attend la suite.