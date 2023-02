Peet invite JeanJass sur le doux "Déjà Fait"

Un extrait aux sonorités jazz issu de son prochain album, "TODO BIEN".

Un doux morceau aux sonorités jazz. Avec "Déjà fait", Peet nous prend la main et nous emmène pour une tendre ballade au coeur de ses envies, de ses erreurs. Pour l’accompagner, son acolyte belge : JeanJass. Ensemble, ils surfent sur cette envoûtante instrumentale signée Elvin Galland, Nicolas Felices et PH Trigano. Entre le mélodieux refrain de Peet et le timbre de voix déconcertant de JeanJass, les deux artistes réalisent une performance sensible et captivante. "Déjà fait" s’illustre dans un clip les mettant en scène vu de haut en train de réaliser un puzzle à l’effigie du prochain album de Peet. Intitulé "TODO BIEN", il verra le jour le 24 février prochain. On a hâte.