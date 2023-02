Vin's se confie dans le doux "Avant l'heure"

Un extrait de son dernier EP, "La chambre d’écoute".

Près d’un mois après avoir dévoilé "La chambre d’écoute", Vin’s continue de nous illustrer son projet en images. Après le puissant "Khaliss", le rappeur de Montpellier sort le visuel du quatrième et dernier track de son EP : "Avant l’heure". Un morceau empreint de mélancolie où le rappeur se confie en toute vulnérabilité sur une production mélodieuse de Dim et Herman Shank. Le clip réalisé par Trois Six Zéro met en scène Vin’s sobrement sur le capot d’une voiture, en train de fumer et déverser ses rimes.