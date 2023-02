Zamdane : son retour tout en douceur avec "Poussière (Affamé #14)"

Enfin le retour du rappeur en solo !

Le 25 février 2022, Zamdane dévoilait son premier album, "Couleur de ma peine". Un projet attendu par son public qui permet au rappeur de réaliser une ascension fulgurante. L’année 2022 lui sera fructueuse et pour 2023, Zamdane tend à réaliser le même exploit. Après avoir fait de nombreuses apparitions en featuring, notamment sur le dernier album de Kekra, l’artiste d’origine marocaine est de retour en solo. Il sort "Poussière", le quatorzième épisode de sa série de freestyles "AFFAMÉ".

Sur une instrumentale signée Thug Dance et OJO, Zamdane fait le point sur sa vie. Une vie qu’il a débuté à l’état de poussière. "On m'a créé à partir d'une poussière, avant ça, j'étais rien", balance-t-il. Un texte rempli de mélancolie, de nostalgie et de remise en question, qui s’illustre dans un clip réalisé par le rappeur lui-même et Roxane Peyronnenc. Un visuel tourné là où tout a commencé pour l’artiste : à Marrakech au Maroc. Un très beau retour qui rend impatient de découvrir la suite pour Zamdane.